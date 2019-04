Studenti siracusani “A scuola di corto per la legalità” all'Insolera

Studenti siracusani “A scuola di corto per la legalità”, martedì 30 aprile dalle ore 9 alle 12:30 presso l'istituto Tecnico e Professionale “F. Insolera” di via Modica 66.

L'iniziativa, proposta dall'assessore alle Politiche scolastiche, Pierpaolo Coppa, è stata organizzata in coincidenza con la giornata regionale del ricordo e della legalità e del Forum permanente contro la mafia e la criminalità organizzata.

All'incontro saranno presenti, tra l'altro, il sindaco Francesco Italia, l'assessore alle Politiche educative, Pier Paolo Coppa, il Prefetto, Luigi Pizzi, e monsignor Salvatore Pappalardo.