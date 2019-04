Domani il Siracusa sfida il Catanzaro

Tutti convocati, eccezion fatta per Rizzo, per la gara di domani contro il Catanzaro. Al termine della rifinitura il tecnico azzurro Raciti ha incontrato la stampa.

"Domani non penseremo a quello che succederà a Brindisi - spiega l' allenatore- dobbiamo fare risultato a prescindere, siamo artefici del nostro destino e dobbiamo tirarci fuori con le nostre forze. A Caserta siamo calati nella ripresa? Non credo, sono successe cose che ci hanno indebolito fra infortuni e scelte arbitrali. Non guardiamo alle assenze come quella di Ott Vale, chi lo sostituirà sarà all' altezza. Il Catanzaro ha tre finali ed è costretto a fare punti se vuole arrivare ancora più in alto, ma noi non siamo ancora salvi e non sarà facile metterci sotto. Mi piacerebbe salvarmi davanti al nostro pubblico e regalare questo risultato al presidente Alì e al Ds Laneri che ha svolto un lavoro immenso. La squadra ha una sua precisa identità, i ragazzi ci hanno sempre creduto e nel girone di ritorno l' hanno dimostrato".