Avola, ristrutturazione ed ampliamento del Pronto Soccorso del Di Maria: pubblicato bando per affidamento lavori

Incremento degli spazi utili del 100%,nuovi impianti elettrici, di climatizzazione estiva e invernale e dei gas medicali, nove box ambulatori distinti per codici, uno spazio dedicato all’isolamento, un ambiente per il trattamento dei codice rossi attrezzato con tavolo e lampada scialitica e box aggiuntivo di osservazione.

Si presenterà così il Pronto soccorso dell'Ospedale Di Maria di Avola al termine dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento. Il bando per l'affidamenti dei lavori è già stato pubblicato dall'Asp di Siracusa. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 3 giugno 2019. L’importo dei lavori è di 1 milione 930 mila euro più Iva a base d’asta e il completamento è previsto in undici mesi.

E’ prevista la realizzazione di una nuova camera calda all’ingresso con annesso spazio multifunzione per ospitare anche il posto di polizia ed annesso locale coperto per la sosta delle ambulanze, ingressi pedonali, adeguato locale per attesa parenti, triage, attesa deambulanti e barellati, studi medici e tutti gli altri locali accessori. All’interno del P.S., inoltre, è prevista la realizzazione di un locale per l’osservazione breve intensiva (O.B.I.) adeguato per sei posti letto ed i locali per la medicina d’urgenza (MCAU) con ulteriori posti letto dedicati.