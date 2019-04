Floridia, piano rifiuti: M5s "introdurre il principio più differenzi e meno paghi"

In ritardo di due anni il piano dei rifiuti settennale. A dirlo la consigliera del Movimento 5 stelle, Monica Infalletta, la quale, in commissione, ha proposto l'introduzione della tariffa puntuale che applica il principio più differenzi e meno paghi, i sacchetti codificati e la pesatura degli stessi.

La consigliera Infalletta ha segnalato anche un errore: "Oltre ai trasponder inseriti negli appositi sacchetti, sono necessari anche i lettori in modo che si possa passare a una tariffa puntuale per il futuro".

"Ci chiediamo dove sono finiti il piano protezione civile, il regolamento per le attività rumorose, il bilancio di previsione 2019 che doveva essere pronto entro il 28 febbraio, prima, e, dopo, il 30 marzo? E' da 2 anni che lo chiediamo, il sindaco Giovanni Limoli dimostri a tutti di avere un briciolo di coscienza e si dimetta e faccia in modo di dare a questo paese una amministrazione seria, la sua francamente non lo è", concludono i membri del MoVimento 5 Stelle Floridia.