Cassaro-Buscemi, il Governo regionale cancella i fondi per l'infrastruttura

Un nuova delibera di Giunta da parte del Governo regionale per impedire al Comune di Cassaro e Melilli di impugnare il provvedimento con il quale sono state tolte le risorse per la strada Cassaro-Buscemi, per l’importo di oltre 3,6 milioni di euro, e della rotatoria davanti al Convento del Carmelo, sulla Augusta-Melilli, per l’importo di 500.000 euro.

A dirlo è Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’Ars.

Vinicullo esorta i sindaci dei Comuni di Cassaro e Melilli a preparare ricorso davanti al Tar.