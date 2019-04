Autostrada Catania-Ragusa, i parlamentari di M5s: "Priorità per il Governo"

L’autostrada Ragusa – Catania è tra le infrastrutture prioritarie del nostro Governo per i parlamentari del M5S Pino Pisani, Marialucia Lorefice e Paolo Ficara. I tre portavoce di Camera e Senato sono intervenuti alla riunione organizzata dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, alla quale sono intervenuti le associazioni di categoria, sindacati, comitati e la delegazione dei sindaci. L’importanza strategica dell’opera è assodata per i benefici diretti e indiretti alla viabilità dell’area iblea: dai flussi turistici di tutta la Sicilia Orientale, ai tempi di percorrenza del trasporto merci, in particolare l’ortofrutta, fino al miglioramento generale dei trasporti nell’area.

La volontà politica c’è tutta assicurano i 5 stelle, ma attenzione alle modalità. A dire del parlamentare Paolo Ficara della Commissione Trasporti della Camera: “Non si deve perdere tempo in esercizi di alta burocrazia come fatto dai Governi precedenti, ma valutare attentamente il piano economico dell’opera, su cui ci deve essere la massima trasparenza e tutela dell’interesse pubblico.”

Le tariffe richieste dal concessionario ad infrastruttura realizzata, infatti, richiederebbero interventi di sostegno da parte della Regione per abbassare i costi di transito, gravando quindi una seconda volta sulle tasche dei cittadini. Valutare tutte le opzioni significa anche quella di un intervento pubblico, che eviterebbe di certo l’aumento spropositato dei costi. Il nodo sarebbe di carattere finanziario, ma potrebbe essere approvato nell’ottica di una razionalizzazione degli investimenti pubblici, a partire dal no al Tav e dirottando i fondi su interventi nel Sud Italia, che ne ha estremo bisogno.

Così il senatore Pino Pisani, Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Senato: “Se si dovesse decidere di procedere con l’attuale soluzione del project financing, bisognerà garantire ai cittadini una tariffa congrua ed adeguata che produca il giusto profitto all’impresa concessionaria. Questo è un nodo centrale su cui è necessario che le parti, Ministero, Regione, concessionario e territorio si confrontino prima, in maniera chiara e immediata.”

“Abbiamo ribadito la volontà politica del nostro Governo di realizzare quest’infrastruttura, strategica per il territorio, sia in un’ottica economica che sociale – sottolinea la parlamentare Marialucia Lorefice, presidente della Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati. Stiamo operando con il massimo impegno e senso di responsabilità per accelerare su un progetto che sia effettivamente sostenibile e fruibile per i cittadini. È noto e apprezzato anche dagli amministratori locali l’impegno del ministro Lezzi a risolvere i nodi per la realizzazione dell’opera. Alla Sicilia servono opere utili che possano davvero avvicinare le comunità e migliorare la competitività dell’isola. La Ragusa – Catania è una di queste”.