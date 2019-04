Lentini, avrebbe maltrattato l'ex moglie: arrestato 38enne

E' gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, aggravati dalle reiterate condotte vessatorie a danno dell’ex moglie. Per tale motivo la Polizia di Stato di Lentini ha arrestato un uomo di 38 anni, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Siracusa.

Sempre a lentini, i poliziotti hanno denunciato B. M. (32 anni), e la madre C. M. (56 anni), lentinesi per i reati di violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale