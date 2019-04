Siracusa, aggressione in carcere ai danni della Polizia Penitenziaria

Ennesima aggressione subita nel giorno si Pasqua ai danni della Polizia Penitenziaria. Secondo quanto riportato dal Si.p.pe., il sindacato di categoria, "Nelle due sezioni comuni sono stati sequestrati i colleghi e costretti ad aprire le celle per fare socialità attività non consentita. Quando hanno finito ognuno ha fatto rientro nelle proprie celle" - si legge in una nota.

"Come sindacato abbiamo sempre denunciato alla Direzione e alle Autorità di competenza le condizioni gravose in cui versa il penitenziario di Siracusa, a tutt’ oggi in attesa di soluzioni concrete e mai arrivate." - conclude il sindacato