Siracusa, il deputato Pasqua: "A rischio la salute degli operatori ecologici"

“La salute degli operatori ecologici di Siracusa non viene adeguatamente tutelata. Ieri con la società Igm e oggi con la Tekra, nuova aggiudicataria dell’appalto comunale, non è cambiato niente. Tra i vari problemi, c’è la mancanza di un servizio di lavanderia industriale per gli indumenti che i lavoratori usano quotidianamente e che sono costretti a lavare privatamente a casa. Un trattamento del tutto irrispettoso, soprattutto considerato che i dipendenti operano in un territorio che, come purtroppo sappiamo, è gravato da altissimi fattori di inquinamento ambientale”.

Lo denuncia Giorgio Pasqua, deputato regionale del Movimento 5 Stelle, che aveva già evidenziato queste storture quando la società di gestione era la Igm Rifiuti Industriali Srl di Siracusa. “La nuova società, la Tekra - spiega Pasqua - in materia di salute dei lavoratori sta seguendo la stessa linea di condotta della precedente. A questo punto il problema non riguarda solo i gestori, ma anche e soprattutto il Comune, che deve eseguire i controlli e applicare le sanzioni per assicurare le migliori condizioni igieniche possibili ai lavoratori”.

“Ci sono anche dei problemi di natura ambientale - prosegue Pasqua - nel parco automezzi della società. I depositi in affitto sono rimasti gli stessi di prima e i mezzi utilizzati per la raccolta dell’umido non trattengono il percolato, che va a finire in un fiumiciattolo vicino, andando probabilmente a inquinare zone anche lontane. Una situazione intollerabile sulla quale il Comune ha l’obbligo di vigilare e intervenire e invece sembra non accorgersi di nulla. Ecco perché su questi argomenti così delicati interpelleremo il sindaco attraverso i consiglieri comunali del Movimento”.