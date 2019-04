La bici rimane in garage, i siracusani si muovono in auto: pochissimi gli spostamenti a piedi

La mobilità che non cambia: che piaccia o no, i siracusani adorano le auto. In garage le bici, quasi assenti gli spostamenti a piedi.

È quanto emerge dal rapporto Le città elettriche il primo rapporto sulla mobilità a emissioni zero in italia, realizzato da Legambiente in collaborazione con MotusE (associazione per la mobilità elettrica) e presentato questa mattina a ExpoMove, la fiera sulla mobilità elettrica e sostenibile in corso alla Fortezza da Basso di Firenze, nell’ambito del convegno Mobilità elettrica nei comuni italiani, realizzato insieme a Anci e Rai Pubblica Utilità

La percentuale degli spostamenti a Siracusa ammonta al 64% quando parliamo di automobile, scende al 23% per i mezzi a due ruote e crolla quando si parla di bici con il 10% per finire con l'opzione degli spostamenti a piedi che rimane al 2%.

Per fortuna, però, nel resto dell'Italia non è sempre così. A Bologna ad esempio l’accessibilità raggiunge il 40% e gli spostamenti a zero emissioni (elettrici, bici, a piedi) rappresentano il 39%. A Torino a fronte di un’accessibilità (Tpl + bici +sharing) del 27% gli spostamenti zero emissioni sono il 40%; a Napoli i numeri evidenziano un 50% di movimenti che già avvengono con mezzi non inquinanti con un’accessibilità pari al 34%. Ancora, a Genova il 39% degli spostamenti è zero emissioni (accessibilità 36%); a Firenze il 17% (accessibilità 26%) e a Roma il 20% (accessibilità 27%).