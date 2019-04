Siracusa, assente sportello Asp “Esenzione ticket per reddito” in periferia: Ficara interroga l'Amministrazione

Mancata apertura dello sportello Asp “Esenzione ticket per reddito” su territorio di Belvedere e Cassibile. Questo l'oggetto dell'interrogazione all'Amministrazione che sarà fatta dalla consigliera comunale del Movimento 5 stelle, Chiara Ficara, durante in Question time in consiglio fissato per il 6 maggio alle 10.

"Perché si è ritenuto di dotare di tale servizio esclusivamente le circoscrizioni di Akradina e Grottasanta?" - chiede Ficara.

Sono in tutto 17 le interrogazioni presentate dai consiglieri Ficara, Buonomo, Di Mauro, Boscarino, Ricupero, Burgio, Vincy, Reale, Messina, Buccheri e La Mesa.