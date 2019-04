Siracusa, rottamazione ter cartelle esattoriali: scadenza il 30 aprile, ma sistemi in tilt. Butera "Proroga"

I termini per la la presentazione delle domande di rottamazione ter cartelle esattoriali scadono il 30 aprile, ma il sistema online è in tilt.

A dare l'allarme l’Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro di Siracusa e il presidente della categoria professionale, Antonino Butera, il quale chiede la proroga per la scadenza delle istanze.

“Stiamo ricevendo- dichiara Butera- in queste ore da diversi colleghi segnalazioni di problemi di accesso al sito dell'Agente della riscossione. Si tratta di una situazione dovuta molto probabilmente ad un effetto imbuto legato all'approssimarsi della scadenza, che non agevola l'adesione alla terza sanatoria delle cartelle esattoriali e la cui scadenza è fissata al 30 aprile. Alla luce di queste problematiche, ancora irrisolte ed a tre giorni lavorativi dalla scadenza ufficiale, sarebbe opportuno prendere in considerazione l'ipotesi di un rinvio tecnico dei termini per la rottamazione ter, cosi come i termini per le operazioni di saldo e stralcio”.

“Ad oggi – spiega il presidente provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Siracusa- risulterebbe fortemente pregiudicata l'operazione rottamazione ter, che dovrebbe portare nelle casse dello Stato svariati miliardi da qui al 2023 e che di fatto chiude i battenti, il 24 aprile 2019, quindi ben 6 giorni prima dalla scadenza ufficiale, data in cui il sito della Riscossione Sicilia ha smesso di funzionare per problemi tecnici, risultando di fatto non accessibile agli addetti ai lavori.