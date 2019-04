Siracusa, quota 100 dipendenti comunali e beni confiscati alla mafia: le interrogazioni di Buccheri

Un buon numero di dipendenti sarebbe pronto a lasciare il Comune di Siracusa grazie a "quota 100". Sarà questo l'oggetto dell'interrogazione del consigliere comunale Andrea Buccheri del gruppo “Democratici per Siracusa” durante il Question times del 6 maggio prossimo.

Buccheri chiede di sapere “quali strategie ha predisposto l’amministrazione comunale per reclutare nuovo personale in sostituzione di quello che andrà in pensione”, sollecitando una risposta scritta “perché – fa notare Buccheri – si tratta di un argomento molto importante e la città ha diritto di sapere come il Comune intenda agire, visto che deve garantire, tra gli altri, i principi di portata costituzionale dell’efficienza e del buon andamento”.

Una seconda interrogazione riguarda i beni confiscati alla mafia e assegnati al Comune di Siracusa. “Chiedo pertanto di sapere – dice il consigliere comunale – quali sono quelli assegnati all’Amministrazione Comunale e qual è il loro attuale utilizzo; quali canoni (se oggetto di locazione) percepisce dagli stessi e quali progetti sono previsti per quelli non ancora utilizzati”.