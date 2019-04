Siracusa, Greco: "Una vergogna il progetto Scuole Sicure"

"Una vergogna il progetto “Scuole Sicure” emanato dal governo nazionale e dal Ministero dell’Interno" - a dirlo è Angelo Greco, esponente del Partito Democratico Siracusa.

Con "Scuole Sicure" il Governo ha stanziato 49 mila euro per la provincia di Siracusa, ed in totale 304 mila euro per la Sicilia.

I fondi saranno destinati alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza; all'assunzione a tempo determinato di agenti di polizia locale, al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale, all'acquisto di mezzi ed attrezzature e alla promozione di campagne informative volte alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

"Non trasformare i luoghi scolastici in stato di polizia permanenti ma altresì lavorare affinché le sostanze stupefacenti non partano per arrivare agli studenti, dando più risorse alle forze dell’ordine per combattere la criminalità organizzata" - ha commentato Greco che, infine, invita il Comune a utilizzare queste risorse per creare progetti informativi, di studio e di prevenzione mirati alla conoscenza dei danni causati dall’uso di sostanze stupefacenti e al fenomeno mafioso.