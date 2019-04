Siracusa, elezioni europee: Fratelli d'Italia incontra i cittadini

Il programma per le prossime elezioni europee di Fratelli d'Italia sarà illustrato ai cittadini domenica 28 aprile dalle ore 9.30 alle ore 12.30 in Ortigia, Largo XXV Luglio nell'area antistante il tempio di Apollo.

"Il nostro modello di Europa non è l'attuale entità sovranazionale governata da burocrati e tecnocrati non eletti da nessuno e che impone le sue scelte dall'alto ai popoli europei. - si legge in una nota a firma di Fratelli d'Italia Siracusa - Vogliamo una Confederazione europea di Stati nazionali liberi e sovrani, capaci di cooperare sulle grandi questioni, liberi di autodeterminarsi su ciò che può essere meglio deciso a livello nazionale".