Fisco, definizione agevolata: richiesta di proroga

Una richiesta di proroga per la richiesta di adesione alla definizione agevolata dal 30 aprile al 31 maggio è stata avanzata dal Coordinamento siciliano dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed esperti contabili.

La richieste prende le mosse dalle difficoltà riscontrante dai contribuenti ad accedere alla propria situazione debitoria, dalla mancata efficienza nel caricamento delle deleghe presentate e dal fatto che, negli ultimi giorni il sito di Rscossione Sicilia, spesso è andato in blocco, non consentendo l'accesso per la valutazione e la presentazione delle adesioni.

Il vicepresidente Unione Giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Siracusa, Mauro Contarino, inoltre, auspica una proroga anche del Saldo e stralcio introdotto dal dl 145/18 per le lunghe attese per il rilascio degli Isee.