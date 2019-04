Siracusa calcio, oggi partitella in famiglia senza Turati

Seduta mattutina oggi per gli azzurri. Un test in famiglia per perfezionare schemi e condizione in vista della gara di domenica contro il Catanzaro.

Alla partitella non ha preso parte Turati che ha lavorato in palestra, mentre problemi di sciatalgia per Rizzo e agli adduttori per Tiscione. Entrambi hanno lasciato il terreno di gioco anzitempo.

Domani alle 15 è in programma una nuova sessione di lavoro.