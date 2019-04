Siracusa, troppi anziani in casa di riposo: segnalata la titolare

Troppi anziani ospiti di una casa di riposo di Siracusa. La scoperta nel corso di controlli mirati effettuati ieri dai Carabinieri della Compagnia di Siracusa, con ii colleghi del Nas di Ragusa, per verificare i requisiti igienico sanitari delle strutture e il possesso dei titoli autorizzativi.

In una struttura, che si trova nella zona alta di Siracusa, è stata riscontrata la presenza di 23 anziani a fronte dei 17 per cui era autorizzata. La titolare, pertanto, pertanto è stata segnalata alle autorità amministrativa e sanitaria.

I controlli rientrano nell’ambito dei servizi straordinari effettuati in occasione delle festività pasquali.