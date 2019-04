Siracusa, scoperta centrale dello spaccio in Ortigia dotata di videosorveglianza: arrestato un 21enne

Operazione antidroga ieri in Ortigia. In azione i militari della stazione del centro storico collaborati dal Nucleo Cinofili di Nicolosi.

Grazie al fiuto del cane Ivan, un labrador del Nucleo cinofili, durante una perquisizione domiciliare, all’interno della camera da letto, sono stati trovati 12 grammi di cocaina in pietra, circa 150 grammi di hashish, in parte già suddiviso in stecche, una consistente somma di denaro in banconote di piccolo taglio, ritenuta essere il provento dello spaccio dello stupefacente, 3 bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle droghe tra cui 4 grossi coltelli e 9 cartucce per fucile calibro 12.

E' stato, inoltre, sequestrato un dispositivo elettronico di videosorveglianza, utilizzato per prevenire eventuali controlli delle forze dell’ordine. In manette è finito Michele Amenta, 21 anni, disoccupato, già cnosciuto dalle forze dell'ordine. L'uomo è stato ristretto ai domiciliari.