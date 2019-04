Siracusa, 25 aprile: la celebrazione nel piazzale del Pantheon

Il piazzale del Pantheon, a Siracusa, ha fatto da cornice questa mattina, come ogni anno, alle celebrazioni per il 25 aprile, Festa della Liberazione, giunta al 74° anniversario.

La cerimonia si è aperta con la rassegna delle unità dell'Esercito, della Marina, di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale, Vigili del fuoco, Croce Rossa da parte del Prefetto, Luigi Pizzi e del Comandante Militare Marittimo Autonomo in Sicilia.

Presenti anche le associazioni combattentistiche e d'arma.

Dopo la rassegna Sono state deposte delle corone di fiori ed è stata celebrata una Santa Messa da parte dell'arcivescovo di Siracusa, Mons. Salvatore Pappalardo.