Augusta, minacce di morte e ingiurie verso la ex compagna: arrestato un 39enne

Da dicembre scorso avrebbe preso a perseguitare la ex convivente, mettendo in atto nei confronti della donna numerose ingiurie e minacce di morte, utilizzando come pretesto il diritto di visita del figlio di tre anni, regolamentato da una sentenza del Tribunale civile di Siracusa.

Secondo quanto appurato dalle indagini svolte dalla Squadra Mobile, su direttive del Sostituto Procuratore Stefano Priolo e con il coordinamento del Procuratore Aggiunto, Fabio Scavone, l'uomo, un 39enne di Augusta, avrebbe usato gli incontri con il figlio per intimidire la ex compagna verso la quale avrebbe mimato il gesto dello sgozzamento con un coltello da cucina, minacciandola, oltretutto, di sottrarle l’affidamento del bambino.

Nella ricostruzione della vicenda, decisive si sono rivelate le testimonianze acquisite da parenti e amici della vittima nonché le registrazioni delle conversazioni telefoniche e whatapp fornite dalla donna.

In passato all'uomo era stata applicata la misura del divieto di avvicinamento; ieri pomeriggio l'esecuzione nei suoi confronti dell'ordinanza cautelare in carcere con l'accusa di atti persecutori.