Inchiesta sulle rinnovabili, sospensione e revoca autorizzazione anche per un impianto solare a Melilli e Carlentini

Sospensione immediata e avvio del procedimento di revoca delle autorizzazioni ad alcune delle società finite al centro dell'indagine sulle energie rinnovabili. Tra queste, come pubblica l'Ansa, c'è la "Sunpower", per un impianto solare termodinamico, non ancora realizzato, da 55 megawatt nel territorio di Carlentini e Melilli.

Il provvedimento è stato disposto dal dirigente generale del dipartimento dell'Energia Salvatore D'Urso, d'intesa con il governatore Nello Musumeci e riguarda anche la società Etnea per dieci collegamenti alla Rete elettrica nazionale per altrettanti impianti di mini-eolico a Calatafimi-Segesta nel Trapanese.

Sono stati inoltre sospesi i procedimenti in corso per autorizzare due impianti per la produzione di biometano richiesti dalla società "Solgesta".

"I provvedimenti - è stato scritto in una nota di Palazzo d'Orleans - prendono spunto dall’articolo 3 del Patto di integrità (il Codice Vigna), sottoscritto tra le società interessate e la Regione e "congelano" le autorizzazioni a suo tempo rilasciate per la produzione e il trasferimento di energia elettrica prodotta da fotovoltaico o eolico".