Arance di Lentini, Scerra: "Rivedere i trattati internazionali per salvaguardare i prodotti nostrani"

Economia a rischio a causa del commercio internazionale. A dirlo è il deputato nazionale del Movimento 5 Stelle e capogruppo in commissione politiche Ue a Montecitorio. Primo obiettivo: tutelare i prodotti nostrani tra cui le arance di Lentini, la Piana di Catania, l'olio degli Iblei, e non solo.

"Mercati - spiega Scerra - messi in difficoltà dall'invasione delle arance sudafricane o dalle importazioni di olio tunisino. L'Unione Europea negli ultimi anni è stata sorda al grido di aiuto lanciato dal comparto agricolo e dei prodotti di eccellenza. Per invertire la rotta e rendere più competitivi sui mercati internazionali anche i nostri prodotti di qualità, il M5S vuole potenziare tutte quelle misure di sostegno al comparto agricolo attraverso l'implementazione dei fondi a sostegno delle imprese e dei prodotti a "Km 0".

"Così facendo - spiega Scerra - si ottiene il duplice risultato di rimettere in carreggiata gran parte delle nostre aziende, e si incoraggiano inoltre i cittadini a mangiare prodotti sani e di qualità. Consumatori e produttori vanno ascoltati di più soprattutto adesso che le Istituzioni europee sono al lavoro per scrivere la politica agricola comune (Pac) del futuro, quella 2021-2027. Negli scorsi mesi abbiamo analizzato la nuova Pac in Commissione Politiche Ue alla Camera e più volte come M5S, ci siamo espressi contro i tagli proposti dalla Commissione europea, Di contro vogliamo maggiori investimenti per rafforzare la sicurezza alimentare e proteggere le nostre eccellenze gastronomiche (Igp, Dop)".