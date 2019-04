Siracusa, Frigo Macello: martedì la firma per la concessione al Comune di Palazzolo

Sarà firmata martedì 30 aprile alle ore 10, nella sede del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, in via Roma 31, la concessione per la gestione del servizio di macellazione del bestiame, al Comune di Palazzolo.

La concessione riguarda la macellazione del bestiame, la gestione della zona frigo e della zona lavorazione carni.