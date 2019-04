Siracusa, 25 aprile Festa della Liberazione: celebrazioni al Pantheon

Il piazzale del Pantheon, a Siracusa, ospiterà, come ogni anno, le celebrazioni per il 25 aprile, Festa della Liberazione, giunta al 74° anniversario.

La cerimonia inizierà alle 10: nel piazzale saranno schierate unità dell'Esercito, della Marina, di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale, Vigili del fuoco, Croce Rossa. Presenti anche le associazioni combattentistiche e d'arma.

Dopo la rassegna dello schieramento da parte del Prefetto e del Comandante Militare Marittimo Autonomo in Sicilia, saranno deposte delle corone di fiori. Subito dopo sarà celebrata una Santa Messa da parte dell'arcivescovo di Siracusa, Mons. Salvatore Pappalardo.