Siracusa, una squadra della Polizia Municipale presidierà Ortigia dalle 8 del mattino all'una di notte. VIDEOINTERVISTA

Ortigia e la zona Umbertina presidiata da una sezione ad hoc della Polizia Municipale che sarà in servizio dalle 8 dal mattino e fino all'una di notte per garantire il rispetto delle regole e contemperare le esigenze dei turisti, il cui flusso in alcuni mesi dell'anno aumenta considerevolmente e quelle dei residenti.

Da 5 a 7 agenti saranno in servizio tutti i giorni, saranno in grado di comunicare in lingua straniera con i turisti, svolgendo un servizio di Polizia di prossimità per dare risposte immediate alle esigenze dei cittadini. Nel mirino dei controlli il rispetto del decoro urbano, le problematiche dell'abusivismo commerciale, dell'occupazione del suolo pubblico, dell'inquinamento acustico e le verifiche sulle guide turistiche.