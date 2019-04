Canicattini Bagni, contributi imprese per salute e sicurezza sul lavoro: via domande Bando Inail ISI

E' già possibile compilare le domande relative al Bando Inail ISI 2019 che prevede un contributo a fondo perduto del 65%, per realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la bonifica da materiali contenenti amianto. Ad annunciarlo è il sindaco di Canicattini Bagni, Marilena Miceli.

La domanda deve essere presentata in modalità telematica, attraverso un percorso guidato, sul sito www.inail.it (Accedi ai Servizi Online) dall’11 Aprile 2019 al 30 Maggio 2019, con successiva conferma attraverso l’apposita funzione di upload/caricamento presente nella procedura per la compilazione della domanda online, come specificato negli Avvisi regionali.