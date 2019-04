Rosolini, Avola e Canicattini domani raccolta differenziata regolare. Sospesa per giorno 1 maggio a Rosolini

Il servizio di raccolta differenziata, a Rosolini, nella giornata di domani 25 aprile, non subirà interruzione e si procederà regolarmente al ritiro del rifiuto come da calendario. Mentre per mercoledì 1° maggio, in occasione della Festa del Lavoro, non ci sarà raccolta porta a porta. Il ritiro del materiale previsto per tale giorno (carta e cartone) avverrà il mercoledì successivo.

Quasi stessa situazione a Canicattini Bagni e Avola dove il sindaco annuncia il normale svolgimento del servizio nella giornata di domani.

A darne notizia i sindaci dei rispettivi comuni