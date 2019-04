Noto, uccisa da scontro tra treno e auto ad un passaggio a livello: indagato il compagno

Toccherà agli agenti della polizia ferroviaria di Catania capire la dinamica dell'incidente avvenuto ieri sera a un passaggio a livello in contrada Zupparda, vicino a Noto, nel Siracusano, dove un treno ha travolto un'auto a un passaggio a livello. La vittima, Santina Duco, 62 anni, originaria di Noto, sarebbe morta sul colpo, mentre il compagno, 47 anni, si trova ricoverato all'ospedale Di Maria di Avola, non in gravi condizioni. La Procura di Siracusa, che coordina le indagini, ha iscritto nel registro degli indagati l'uomo con l'accusa di omicidio colposo e disastro ferroviario.

L'auto sarebbe rimasta chiusa tra le sbarre, ferma sui binari. Si dovrà chiarire se fosse in panne. La Duco e il compagno sono scesi entrambi dalla macchina rimanendo però vicino al mezzo. L'uomo avrebbe provato ad attirare l'attenzione del macchinista che ha provato a frenare la marcia ma non è riuscito a evitare l'impatto. Il pm Francesca Eva ha raccolto diverse testimonianze anche di persone che erano sul treno.

