Scuola, firmato accordo Governo-sindacati: revocato sciopero

Rinnovo contrattuale e soluzioni per il precariato sono i contenuti dell'accordo, firmato nella notte, tra i sindacati del mondo della scuola e il Governo. Presenti il ministro dell'Istruzione Bussetti e il premier Giuseppe Conte. I sindacati, in seguito all'intesa, hanno sospeso lo sciopero che era stato proclamato per il prossimo 17 maggio.