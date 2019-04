Siracusa, question time: due interrogazioni previste dal consigliere Burgio

Due le interrogazioni programmate dal consigliere comunale di M5s, Francesco Burgio, per il question time del 6 maggio.

La prima riguarda lo stato di manutenzione dell'area destinata alla realizzazione del nuovo canile municipale pubblico. "L'attività - spiega Burgio - avrebbe un costo annuale aggiudicato di euro 1.486.840,18,che moltiplicato per sette anni raggiunge il complessivo importo di euro 10.407.881,27, oltre ad euro 717.364,20 previsti dalla stessa determina "per imprevisti e lavori straordinari" nei cinque lotti. Un importo di certo non indifferente considerate le difficili condizioni in cui versano le casse del Comune. Si è chiesto, dunque, all’Ente di conoscere il motivo del ritardo nella sfalciatura dell'area sita in Contrada Carancino ,proponendo anche una concreta soluzione nell’ipotesi in cui la stessa non fosse per assurdo ricompresa nelle cinque aeree oggetto del bando sopra indicato".

La seconda interrogazione riguarda la convenzione tra l'Ente e la Societa' Erga s.r.l. avente ad oggetto il servizio di gestione, fruizione, valorizzazione e visite dei siti Culturali Comunali. "A mio avviso - dichiara Burgio - questo punto della convenzione non si presenta vantaggioso per l’Ente, poiché determina un aggravio per le casse comunali con indubbi riflessi anche sui cittadini".