Siracusa, De Simone: "Il giardino dei Villini trasformato in una piazza di spaccio"

Il giardino dei Villini trasformato in una piazza di spaccio. A lanciare l’allarme è il Presidente della Consulta Civica di Siracusa, Damiano De Simone, il quale chiede l’intervento immediato delle istituzioni.

"Giornalmente mi arrivano segnalazioni da parte di cittadini – spiega Damiano De Simone – che il più delle volte si fanno testimoni oculari di atti di vandalismo ai danni del patrimonio e di violenza sui passanti, molto spesso, questi ultimi, aggrediti per non voler cedere a richieste di denaro o di una semplice sigaretta. Ritengo, quindi – continua De Simone – fondamentale la presenza delle forze dell’ordine secondo i modi equipollenti a tale contesto ormai degenerato sotto gli occhi di tutti. Vorremmo – conclude il Presidente – che le piazze di quartiere tornino nuovamente ad essere luoghi sicuri di aggregazione sociale per giovani studenti, comitive di ragazzi e giovani mamme con bambini".