Reddito di cittadinanza, sono 31 i “navigator” assegnati alla provincia di Siracusa. Le domande entro il 9 maggio

Sono 31 i “navigator” o meglio gli “assistenti tecnici” che sono stati assegnati alla provincia di Siracusa per affiancare i beneficiari del reddito di cittadinanza nella ricerca del lavoro.

In tutta la Sicilia saranno 429: di questi 125 a Palermo, 100 a Catania, 45 a Messina, 35 a Trapani e Agrigento, 24 a Caltanissetta, 21 a Ragusa e 13 a Enna. Collaboreranno con gli impiegati dei Centri per l’impiego per preparare il piano personalizzato di inclusione lavorativa. Saranno assunti per tre anni e percepiranno un compenso di 27.338 euro lordi, a cui si aggiungono altri 300 lordi mensili come rimborso spese.

L’avviso pubblico per la selezione di questi “assistenti tecnici” è stato pubblicato il 18 aprile scorso sul sito dell’Anpal, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. I candidati dovranno presentare la domanda per via telematica e per una sola provincia entro le 12 dell’8 maggio. La prima barriera selettiva è costituita dal voto di laurea. Una volta superata, i candidati dovranno affrontare la prova che consiste in un test di 100 minuti con 100 domande a risposta multipla.