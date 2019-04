Siracusa, Madonna delle lacrime: benedizione del cotone

Sabato 27 Aprile alle 19,00 con la Celebrazione vespertina della Domenica della Divina Misericordia, istituita dal Santo Papa Giovanni Paolo II, sarà aperta la teca che custodisce il Quadretto miracoloso della Madonna della Lacrime, sul quale verrà accostato il cotone benedetto simbolo del Santuario.

Il gesto di poggiare i batuffoli di cotone sul Volto della Madonnina ricorda l’evento della Lacrimazione avvenuta nel 1953 in Via degli Orti n. 11, quando moltissimi fedeli asciugarono le Lacrime della Madonna piangente.

“Anche quest’anno - dice il Rettore del Santuario Aurelio Russo - il gesto sarà ripetuto, oltre che la domenica precedente ai giorni anniversari della Lacrimazione, anche durante la Settimana di Pasqua, perché si asciugano le lacrime di dolore, ma anche le lacrime di gioia per la Resurrezione di Gesù: ancora oggi la Madonna piange per i figli che sono nella sofferenza e per quelli che sperimentano la gioia della resurrezione”.

Facendo eco all’invito di Papa Francesco, inoltre, domenica 28 Aprile alle 17 presso la Cripta del Santuario, l’Arcivescovo Mons. Salvatore Pappalardo presiederà una Concelebrazione Eucaristica per le vittime degli attentati nello Sri Lanka.