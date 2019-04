Siracusa, esplosione in via Alessandro Specchi: colpita l'officina di un fabbro

Sono le 22.30, un forte boato interrompe il silenzio della sera in via Alessandro Specchi. Tutti i residenti in strada, c'è panico, confusione, è un gran caos in mezzo ad una colonna di fumo che ha invaso anche le vie limitrofe. Nient'altro. Si fanno strada tante ipotesi sulla causa di quel botto, fino alla versione definitiva: quel botto viene dalla piccola officina del fabbro che da sempre si trova alla fine della strada. Nessuna fiammata, pochi i danni, nessun ferito.

Sul posto Polizia e Carabinieri hanno già avviato le indagini che, probabilmente, potrebbero essere supportate dalle immagini di videosorveglianza dell'esercizio commerciale.

Da una prima analisi si pensa ad una bomba carta, ma la vicenda dovrà essere approfondita.