L'Ortigia prepara il match di sabato contro Nuoto Catania

Mancano pochi giorni al derby di sabato pomeriggio tra Ortigia e Nuoto Catania, valido per la 24esima giornata del campionato di Serie A1. I biancoverdi di Stefano Piccardo si allenano alla Cittadella dello Sport, alternando sessioni in palestra e in piscina, per preparare uno degli ultimi importanti impegni della regular season. I biancoverdi hanno bisogno di vincere per poter continuare a mantenere la quinta posizione e, quindi, il distacco di 4 punti sulle inseguitrici. Dopo la gara contro Catania, infatti, mancheranno solo due partite: la proibitiva trasferta di Recco e il match casalingo contro Trieste, nell'ultima giornata di campionato. L'Ortigia vuole cancellare le due sconfitte consecutive rimediate con Posillipo e Roma e fare un passo decisivo verso la conquista storica della seconda Final Six consecutiva.

"Da quando alleno l'Ortigia - afferma Mister Stefano Piccardo- contro Catania abbiamo pareggiato due volte e vinto una volta in trasferta. Non li ho mai battuti dentro le mura amiche. Questo perché loro giocano sempre molto bene contro di noi. Inoltre, a parte il black-out con il Brescia, nelle ultime partite hanno sempre fatto buone prestazioni, vincendo o perdendo di misura. Giocano molto bene in trasferta, perché fanno una buona fase difensiva. Quest'anno sono stati sfortunati in alcune circostanze e, a mio avviso, non meritano di avere solo 16 punti in classifica. Noi dovremo cercare di avere pazienza e di aprire con il nuoto e con il gioco il loro schieramento.".

Un derby è sempre un derby e l'Ortigia è chiamata a vincere per mettere in cascina altri tre punti fondamentali per conservare la quinta posizione in griglia play-off: “I ragazzi – spiega Piccardo - stanno lavorando con attenzione, come al solito. Questo è un gruppo che tutto l'anno lavora con attenzione. A me sembra che la squadra percepisca il momento. Non facciamo calcoli. Ci restano due gare decisive: il derby e poi il Trieste. Le affronteremo e poi vedremo a che punto saremo in classifica".