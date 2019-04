Inflitti altri 4 punti di penalizzazione al Siracusa

Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto alla società del Siracusa Calcio 4 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione in corso per mancato versamento di emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps dovuti ai propri tesserati e dipendenti entro il termine previsto del 18 marzo 2019.

Penalizzazioni anche per AS Lucchese Libertas e AC Cuneo (Lega Pro) rispettivamente -6 e -2 punti.

Intanto, la squadra ha ripreso la preparazione oggi al De Simone. Ranghi completi, eccezion fatta per Talamo che rientrerà domani. Lavoro atletico,esercitazioni sul possesso palla e partite a tema nel programma odierno. Domani alle ore 15 nuova seduta.