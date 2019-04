Siracusa, Troia: "Nella redazione del Pums manca il fattore scuola"

Sicurezza nelle scuole è un elemento che non può prescindere dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. A passare al setaccio questo strumento il Comitato Scuole Sicure di Siracusa che lo classifica come lacunoso, manchevole e con vistose anomalie

Secondo il Comitato, il Piano adottato dalla Giunta municipale non segue lo schema, il modus operandi e la filosofia delle Linee Guida dell’UE per la redazione di un Pums, in quanto la sua stesura non sarebbe frutto di un'azione partecipata.

"Sul documento adottato - spiega il presidente Angelo Troia - mi limiterò ad evidenziare all’Amministrazione Comunale che il PUMS avrebbe dovuto tenere in debita considerazione che in Italia le politiche di Mobility Management sono disciplinate dal Decreto Ronchi e dai successivi Decreti attuativi. Le attività e le azioni del Mobility Manager Scolastico –chiarisce- sono, in maniera prevalente, misure che non richiedono interventi infrastrutturali o risorse finanziarie, ma promuovono azioni e comportamenti virtuosi in materia di mobilità sostenibile. Nonostante ciò – evidenzia Troia- nessun invito partecipativo sembra mai arrivato e posso tranquillamente affermare che non avere coinvolto l’intero sistema scolastico comunale è da classificarsi come “gravissimo errore” da parte del Progettista e dell’Ufficio Mobilità del Comune".

"Inoltreremo all’Amministrazione – conclude Troia- come preannunciato all’assessore Randazzo, un dettagliato resoconto sulle manchevolezze e lacune dello strumento pianificatorio della mobilità sostenibile adottato dal Comune di Siracusa, auspicando che tutte le forze politiche rimettano in gioco questo importantissimo strumento e che il Pums, nella nuova visione di una corretta pianificazione sostenibile, possa costituire, attraverso un vero processo partecipativo, uno strumento che avvicina le politiche territoriali ai cittadini e alle imprese, cosa che al momento palesemente è mancato".