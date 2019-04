Siracusa, controlli circolazione stradale: 8 pattuglie dei Carabinieri su strada, al setaccio oltre 149 veicoli

Otto pattuglie dei Carabinieri impegnate, ieri, in un intenso controllo del territorio nell'ambito dell'incremento dei livelli di sicurezza durante le feste pasquali.

Sono due i comportamenti errati spesso messi in atto dai più giovani: guida dopo aver assunto bevande alcoliche e mancato utilizzo del casco a bordo di motocicli.

Oltre 149 i veicoli passati al setaccio. Contestato il sorpasso in corrispondenza della doppia linea continua, mancato rispetto del semaforo rosso, mancato utilizzo del casco e mancata copertura assicurativa con il relativo sequestro delle autovetture.

Particolare attenzione è stata dedicata alla ex ss 124 in località Targia, dove sono stati sanzionati 11 automobilisti colti ad effettuare manovre di sorpasso a forte velocità nonostante la segnaletica orizzontale e verticale lo vietino esplicitamente.

Segnalati, infine, 6 soggetti trovati in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish, marijuana e cocaina