Francofonte, vaga per il centro ubriaco e aggredisce i Carabinieri

In stato di ebbrezza, infastidiva i passanti per le vie del centro di Francofonte. I Carabinieri lo hanno fermato e trovato in possesso di una bottiglia di birra vuota.

L'uomo si è rifiutato di dare le proprie generalità, tentando più volte invano, di aggredire i militari.

Accompagnato in caserma, l'uomo è stato raggiunto dalla consorte la quale ha fornito i documenti dell'uomo.

Si tratta di un cittadino romeno, pregiudicato: Radu Marin, 34 anni, bracciante agricolo, residente a Francofonte.

L'uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.