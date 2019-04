Siracusa, merce contraffatta destinata alla vendita: denunciato senegalese

Una lita tra cittadini extracomunitari che ha portato alla denuncia per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. E' successo nella notte, a Siracusa, in un'abitazione in Via della Dogana, dove la Polizia è intervenuta per un diverbio. All’interno dell’appartamento è stata rinvenuta merce contraffatta destinata alla vendita.

Per tale motivo è stato denunciato N.M., 34 anni, senegalese. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte degli Uffici preposti per accertare la regolarità del soggiorno dello straniero sul territorio italiano.