Noto, tentata truffa dello specchietto: denunciato 25enne

Avrebbe tentato di aggirare due turisti tedeschi con la tecnica della truffa dello specchietto, utilizzando il camper degli stranieri. A fermarlo la Polizia di Stato di Noto. Il tutto è accaduto ieri in via Maiorana, intorno alle 18.

Dopo essere stato identificato, il presunto autore della truffa è stato denunciato. Si tratta di B.S., 25 anni, di Noto, già conosciuto alle forze di polizia per numerosi precedenti specifici.

Il veicolo in uso del ragazzo è stato sequestrato.