"Le sfide della formazione: un progetto strategico per Siracusa", domani l'incontro all'istituto Fermi

L'esperienza maturata in questi mesi dai Gruppi di Lavoro del Patto di Responsabilità Sociale e la recente manifestazione unitaria “Lavoro&Dignità” mostrano come la formazione professionale, in tutti i campi, sia essenziale per la ripresa economica di Siracusa.

Sul tema è indetta da Confindustria Siracusa una riunione dei firmatari del Patto per domani alle 10 all’Istituto Enrico Fermi.