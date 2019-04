La provincia di Siracusa sesta in Sicilia per la raccolta di rifiuti elettronici, dalla Regione nuovo slancio per il loro recupero

La provincia di Siracusa sesta in Sicilia per il recupero di apparecchi elettrici ed elettronici con una raccolta pro capite che si attesta a 2,33 chili per abitante.

I dati raccolti dal Centro di Coordinamento Raee, riguardano il 2018. L’anno scorso in Sicilia 2018 sono state recuperate 14.540 tonnellate di rifiuti, contro le 13.396 del 2017, per una media pro capite di 2,89 kg per abitante contro quella nazionale che arriva a 4,89 chili per abitante.

Nell’Isola, ultima in Italia nel riutilizzo di elettrodomestici grandi e piccoli, al primo posto si piazza Catania con una raccolta pro capite pari a 4,18 chili per abitante, segue Messina a 3,28, Trapani a 3,27; quindi Palermo a 2,52, Ragusa a 2,34, Siracusa, Enna a 2,29, Agrigento a 1,63 e fanalino di coda Caltanissetta a 1,43 chili per abitante.

Se riciclati nel modo corretto, da questi apparecchi è possibile ricavare fino l 90% di materie prime seconde. Da qui l’intenzione dell'assessore regionale all'Energia e servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon di metter a punto un piano per favorire la riparazione e il ricondizionamento di piccoli e grandi elettrodomestici, quando non funzionano più.

In pratica, dopo la conferma del Ministero dell’ambiente, l’assessorato sta pensando di regolamentare il settore, agevolando chi ritira gli apparecchi, li ripara o ricondiziona e li reimmette sul mercato.