Augusta prima tappa in Sicilia del Ministro delle Infrastrutture Toninelli

Nuovo tour siciliano domani e mercoledì 24 aprile in Sicilia per il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli.

Prima tappa ad Augusta, a conferma del ruolo strategico dello scalo megarese, confermata sede dell'Autorità Portuale di Sistema della Sicilia Orientale.

Poco prima di mezzogiorno si recherà in visita presso la Capitaneria di porto di Augusta, accompagnato tra gli altri dai parlamentari siracusani Paolo Ficara e Pino Pisani e Luciano Cantone. Ad accoglierli, il contrammiraglio Gaetano Martinez, direttore marittimo della Sicilia Orientale e il comandante della Capitaneria di Porto di Augusta, Attilio Montalto.

Prima di entrare in Capitaneria, il ministro Toninelli incontrerà la stampa. Poi passerà in rassegna il picchetto d'onore per andare quindi a salutare il personale della Capitaneria di porto di Augusta.

Alle 13 il ministro lascerà Augusta per dirigersi verso Gela, dove farà il punto della situazione sugli investimenti Anas in Sicilia Orientale. In serata, sarà partenza per Mazara.

"Dalle strade alle ferrovie, passando per i porti è evidente - affermano Ficara e Pisani - come la Sicilia sia finalmente al centro di progetti concreti per accorciare il gap con il resto d'Italia che altri hanno creato e tollerato per anni".