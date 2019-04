Siracusa e Portopalo, controlli in attività commerciali: i Nas sequestrano 106 ovini e 200 chili di prodotti ittici

Intensificati, nei giorni scorsi, i controlli dei Carabinieri e Nas, in occasione delle feste pasquali, in allevamenti ed esercizi commerciali.

Nello specifico, in Ortigia, a Siracusa, è stato denunciato il titolare di una pescheria, nella quale sono stati sequestrati 200 chili di molluschi detenuti a temperatura ambiente e quindi in cattivo stato di conservazione, per un valore complessivo di circa 5.500 euro.

A Portopalo di Capo Passero sequestro cautelativo sanitario di 106 ovini, tutti sprovvisti del marchio auricolare e del bolo endoruminale, e quindi completamente sconosciuti all’anagrafe nazionale ovina ed esclusi dal circuito dei controlli inerenti la tracciabilità. Il sequestro ha un valore di circa 35.000 euro