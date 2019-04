Sale a 290 morti e 500 il bilancio delle vittime in Sri Lanka

E' salito a 290 morti e 500 il bilancio delle vittime in Sri Lanka a seguito delle 9 esplosioni, nel giorno di Pasqua, in chiese e hotel.

Una strage che ha coinvolto anche tanti turisti tra cui americani, britannici, olandesi e indiani, un cinese, un giapponese e un portoghese. Al momento sembra non sia coinvolto nessun italiano.

La polizia ha arrestato tredici persone in relazione agli attentati.