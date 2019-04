Lentini, ripavimentata Via Garibaldi: in arrivo il “piano strade”

Completati i lavori di ripavimentazione di Via Garibaldi. La consegna e inaugurazione è prevista per giorno 27 aprile alle 10.

Ad annunciarlo è il sindaco di Lentini, Saverio Bosco, il quale tramite social afferma: "presto presenteremo il “piano strade” circa 2 km di rifacimento strade urbane, un’arteria importante per ogni quartiere, che contiamo di realizzare entro il 2019"