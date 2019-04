Pasqua di sangue in Sri Lanka, 7 esplosioni con almeno 156 morti

Sette esplosioni hanno colpito stamattina, nel giorno di Pasqua, tre chiese e tre hotel tra la capitale Colombo e un'altra città dello Sri Lanka. Al momento i morti sono almeno 156 e si parla di oltre 560 feriti. Tra le vittime ci sono anche almeno 35 stranieri. Fra questi ci sono anche cittadini americani, britannici e olandesi: lo riporta il il quotidiano degli Emirati Khaleej Times, che cita una fonte ospedaliera.

La Farnesina ha confermato in un tweet che l'unità di crisi è al lavoro, insieme all'Ambasciata d'Italia a Colombo "per effettuare verifiche". Nel tweet è indicato anche un numero di telefono a cui rivolgersi per eventuali segnalazioni: 00390636225.