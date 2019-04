Siracusa, lavori in corso per rendere sicura via Regia Corte

Squadra di operai al lavoro in via Regia Corte di fronte all'istituto comprensivo Vittorini. Sono cominciati il 19 aprile gli interventi per l’allargamento della carreggiata e la sistemazione di buche pericolose. Dai primi giorni del mese, inoltre, un’azienda lavora quotidianamente al disboscamento dell’area antistante l’Istituto che verrà affidata ai docenti e agli studenti della scuola: diventerà un campo-scuola per un progetto PON per piccoli archeologi e piccoli naturalisti.

"Siamo fiduciosi – dice il dirigente Pinella Giuffrida – che quest’area si trasformerà da criticità urbana in componente significativa delle trasformazioni nell’ambito delle metamorfosi della città, un luogo altamente qualificato anche dal punto di vista etico e culturale".